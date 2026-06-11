El vino Vizana Tempranillo, de Viticultores de Barros, gana el Gran Espiga 2026 de Caja Rural de Extremadura

Ganadores de los XXVII Premios Espiga Vino DO Ribera del Guadiana de Caja Rural de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vino Vizana 2023 Tempranillo, elaborado por S.A.T. Viticultores de Barros, de Almendralejo, ha conseguido el premio Gran Espiga en los XXVII Premios Espiga Vino DO Ribera del Guadiana de Caja Rural de Extremadura.

Además, este vino ha sido distinguido con la Espiga de Oro en la categoría de vinos tintos de barrica de cosechas anteriores a 2024, al obtener la máxima valoración del jurado.

La entrega de estos Premios Espiga ha tenido lugar este jueves en la finca El Toril que Caja Rural de Extremadura tiene en El Carrascalejo, y que ha congregado a numerosos representantes de bodegas, y del sector vitivinícola de la región.

Por su parte, la Espiga de Plata ha sido para Señorío de Pedraza Crianza 2022 Tempranillo, de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad en Aceuchal, mientras que la Espiga de Bronce ha correspondido a Conde de la Corte 2022 Crianza, de la Sociedad Cooperativa Santa María Egipciaca en Corte de Peleas.

VINOS TINTOS DE BARRICA COSECHAS 2024 Y 2025

Entre los vinos tintos de barrica de las cosechas 2024 y 2025, la Espiga de Oro ha sido para Valdequemao Tinto Roble 2024 Tempranillo, de la Sociedad Cooperativa San Isidro en Villafranca de los Barros, mientras que la Espiga de Plata ha recaído en Suerte Grande, elaborado con un coupage de las cosechas 2023, 2024 y 2025 y las variedades Tempranillo, Syrah, Graciano y Merlot, de Bodegas Romale en Almendralejo.

Así, la Espiga de Bronce ha sido para Flor de Señorío de Orán 2024 Tempranillo, de Bodegas Orán, también en Almendralejo, señala Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, en la categoría de vinos tintos de cosecha sin barrica, la Espiga de Oro ha sido para Conde La Corte 2025 Tempranillo, de la Sociedad Cooperativa Santa María Egipciaca, mientras que la Espiga de Plata ha correspondido a Valdequemao Tempranillo 2025, de la Sociedad Cooperativa San Isidro, y la Espiga de Bronce ha recaído en Puerta Palma 2025 Tempranillo, de Bodegas Orán.

VINOS ROSADOS

En la categoría de vinos rosados, la Espiga de Oro ha sido para Castillo de Villalba 2025 Tempranillo, de la Sociedad Cooperativa Montevirgen en Villalba de los Barros.

Una categoría en la que la Espiga de Plata ha recaído en Marqués Montevirgen de Villalba Rosado Semidulce 2025 Tempranillo, también de la Sociedad Cooperativa Montevirgen, y la Espiga de Bronce ha sido para Zaleo Rosado 2025 Tempranillo, de la Sociedad Cooperativa Viñaoliva en Almendralejo.

Finalmente, en la categoría de vinos blancos, la Espiga de Oro ha sido para Viña Puebla Pedro Ximénez Fermentado en Barrica 2024, de Bodegas Toribio en Puebla de Sancho Pérez, mientras que la Espiga de Plata ha correspondido a Viña Canchal 2025 Pardina, de la Cooperativa Agrícola Vinícola Extremeña San José en Villafranca de los Barros, y la Espiga de Bronce ha recaído en Sinoble Brut Nature 2023 Arinto, de Viñedos Pozanco en Badajoz.

"BUEN HACER" DE LAS BODEGAS

En su intervención durante la entrega de estos galardones, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha puesto en valor estos premios que cada año, y ya son 27, ponen en valor y visibilizan el "buen hacer" de las bodegas de la región.

Por último, ha recordado que la III Feria Agroalimentaria Espiga tendrá lugar este otoño para invitar a todos los productores extremeños a que se sumen a esta cita que ya es un evento consolidado con gran éxito.

Cabe destacar que al acto ha acudido el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Julio Rojas.