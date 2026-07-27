La Virgen de la Piedad de Almendralejo recupera parte de su imagen histórica tras culminar su restauración

Imagen de la Virgen de la Piedad de Almendralejo - JUNTA DE EXTREMADURA

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha concluido la restauración de la imagen de la Virgen de la Piedad de Almendralejo, una actuación que ha permitido frenar los procesos de deterioro que afectaban a la talla, garantizar su conservación futura y avanzar en el conocimiento de esta imagen devocional, que ya se encuentra en su santuario.

La intervención se ha llevado a cabo en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura, dentro de los acuerdos de colaboración de la Comisión Mixta Junta de Extremadura-Iglesia Católica para la protección y conservación del patrimonio cultural extremeño.

Antes de iniciar los trabajos, la imagen fue sometida a un completo estudio para conocer su estado de conservación para obtener un conocimiento preciso de la estructura interna de la talla.

Así, la imagen fue trasladada a un centro médico donde, bajo la supervisión de técnicos de la Junta de Extremadura, fue sometida a pruebas diagnósticas no invasivas, entre ellas una tomografía axial computarizada (TAC) y radiografías.

El estudio se completó con fotografías realizadas mediante luz ultravioleta, que permitieron detectar posibles repintes y alteraciones superficiales, así como con análisis químicos efectuados sobre muestras de policromía en un laboratorio especializado.

Uno de los hallazgos más importantes ha sido la localización de restos de policromía original en el rostro de la Virgen, un descubrimiento que ha permitido orientar la restauración hacia la recuperación de parte de su apariencia histórica.

En cuanto al soporte de madera, los estudios determinaron que se encontraba en un estado de conservación aceptable, aunque presentaba algunos deterioros puntuales, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por ello, para corregirlos, se procedió al sellado de pequeños orificios existentes en la estructura, a la instalación de un nuevo sistema de anclaje para la corona y a la fabricación de dos nuevas piezas destinadas a colocar los pendientes con las debidas garantías de seguridad y estabilidad.

La Virgen de la Piedad es una de las devociones más arraigadas de Almendralejo y la actual imagen de vestir, que se conserva en el Santuario de Nuestra Señora de la Piedad, está fechada en el siglo XVIII, aunque el culto a esta advocación se remonta al siglo XVI.

Con esta actuación, impulsada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, la Junta reafirma su "compromiso" con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural extremeño y contribuye a preservar para las generaciones futuras uno de los "símbolos religiosos, culturales e identitarios más importantes de Almendralejo y de la comarca de Tierra de Barros".