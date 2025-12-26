El voto CERA da la victoria al PSOE de Extremadura en las provincias de Cáceres y Badajoz

Archivo - Una urna electoral - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El recuento del voto procedente del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las elecciones autonómicas extremeñas del pasado 21 de diciembre ha dado la victoria al PSOE en las provincias de Cáceres y Badajoz.

Así, de esta forma, los resultados correspondientes a la provincia de Cáceres se han distribuido en 317 votos para el PSOE, 279 para el PP, 170 para Vox y 143 para Unidas por Extremadura.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, el PSOE ha obtenido 312 votos, el PP ha contado con 203, Vox con 166 y Unidas por Extremadura con 157, según los datos facilitados por el PSOE de Extremadura.