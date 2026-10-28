Los votos de PP y Vox rechazan las dos enmiendas a la totalidad de los PGEx para 2027 presentadas por PSOE y Unidas

La Asamblea de Extremadura celebra el debate de totalidad de los PGEx 2027 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta que suman los votos del PP y Vox en la Asamblea de Extremadura ha rechazado este miércoles las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027 que habían presentado PSOE y Unidas por Extremadura, en las que reclamaban la devolución de las cuentas a la Cámara regional.

Tras más de cinco horas de debate de las enmiendas en el pleno de este miércoles, se ha votado en primer lugar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, que ha sido rechazada con los votos del PP y Vox, mientras que ha contado con el apoyo de Unidas por Extremadura.

El mismo resultado ha tenido la enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura, que en este caso ha contado con los votos a favor del Grupo Socialista, pero ha sido rechazada con la mayoría absoluta que suman PP y Vox en la Asamblea de Extremadura.

CONTINÚA LA TRAMITACIÓN

Así, y tras superar las dos enmiendas a la totalidad, el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027 continúa su tramitación parlamentaria, de tal forma que este mismo jueves y viernes, 29 y 30 de octubre, tendrán lugar las comparecencias en comisión parlamentaria de altos cargos del Ejecutivo autonómico para presentar las cuentas por departamentos.

Posteriormente, el 3 de noviembre se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que serán tramitadas en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, hasta llegar al pleno en el que se votarán finalmente las cuentas con el debate de las enmiendas que hayan quedado 'vivas' para entonces.

Este pleno final tendrá lugar los días 22 y 23 de diciembre, fecha en la que las cuentas saldrán previsiblemente adelante dada la mayoría parlamentaria de PP y Vox que sustenta el Gobierno regional.