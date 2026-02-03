Vox asegura que Guardiola confunde "sus caprichos con la realidad" y que la actitud del PP hace "desconfiar todavía más"

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en una imagen de archivo - Javier Cintas / Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, "sigue confundiendo sus caprichos con la realidad" y que la actitud del PP en las negociaciones para conformar gobierno hace "desconfiar todavía más".

"Lamentablemente, no solo no hay avances en la negociación, sino que los intentos del PP de seguir engañando a los extremeños y echar las culpas de sus errores de cálculo a otros aún nos hacen desconfiar todavía más", ha señalado Fernández Calle en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

En este sentido, Fernández Calle ha recalcado que los 'populares' ya engañaron "una vez" a Vox y "no lo van a volver a hacer", razón por la que su formación exige "garantías" de que lo que pide para los extremeños "se va a cumplir".

Así, ha insistido en que Guardiola conoce la propuesta de Vox y sabe también que dicho partido tiene la "mano tendida, eso sí, sin insultos, ni humillaciones, ni mentiras. Nadie cree las excusas de quién convocó elecciones solo porque creía que iba a tener una mayoría absoluta".

Por ello, ha incidido en que, si lo que quiere el PP es hacer políticas "a favor de la inmigración ilegal y de género, asfixiar con impuestos a las familias o seguir machacando el campo extremeño, a la puerta que tienen que llamar es a la del PSOE. A la misma que ha llamado otras veces. Sánchez estará encantado".

"Nosotros no vendemos a nuestros votantes, ni a los extremeños. Ellos han hablado claro: quieren más del doble de Vox. Y créanme que lo tendrán, en el Gobierno o en la oposición a las políticas del bipartidismo", ha subrayado.