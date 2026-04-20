Vox asegura que no renuncia al concepto de prioridad nacional y precisa que es una cuestión de "ley y orden"

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo ha asegurado que su formación no renuncia al concepto de prioridad nacional que aparece en el pacto alcanzado con el PP para la gobernabilidad de la región, al tiempo que ha precisado que el mismo es una cuestión de "ley y orden".

"La prioridad nacional no se trata de una cuestión de egoísmo, se trata de orden, ley y orden, que es nuestro lema en Vox, imponer la ley, el orden y el sentido común, y nada más, y ordenar las cosas para que esto no sea un absoluto caos como se está convirtiendo el tema de la inmigración, no solamente en España, sino en el resto de Europa", ha asegurado a preguntas de los medios.

En este sentido, Gordillo ha insistido en que el concepto de prioridad nacional es lo que se está imponiendo "ahora mismo en Europa", al tiempo que ha apuntado que "no se trata de un punto de vista egoísta, ni muchísimo menos".

Así, ha dicho que los contribuyentes españoles y extremeños pagan sus impuestos para tener unos servicios sociales y es "imposible ofrecérselos a aquellos que los financian y que los pagan si vienen desde otros países cualesquiera personas que nunca han cotizado y además vienen sin ningún tipo de orden ni concierto, con una política de puertas abiertas que es absolutamente suicida".

"Nosotros estamos aquí, los 11 diputados de Vox, para proteger los derechos de los extremeños primero, primero, y después de los demás, porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y consideración. Pero primero los extremeños. Ese es el concepto de prioridad nacional. No se trata de excluir a nadie, sino de que nosotros primero. Esto es una cosa que entiende cualquiera", ha recalcado.

Asimismo, ha defendido que, aunque en Extremadura aún no se tienen "grandes problemas con la presión migratoria", de lo que se trata es que "no se creen".

"La prioridad nacional, insisto una vez más, por supuesto que lo implementaremos hasta donde podamos. Ese concepto. Y siempre que esté, acordé con la ley. Y los políticos estamos para cambiar las leyes. Cuando tengamos fuerza suficiente, pues las leyes se cambiarán. Y por supuesto, la prioridad nacional es un concepto al que no renunciamos y que vamos a poner en pie", ha insistido.

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