Vox considera que el descenso del desempleo en Extremadura refleja la "estabilidad" del acuerdo de gobernabilidad

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Inés Checa, en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha considerado que el descenso continuado del paro en Extremadura refleja la "estabilidad" y la "seguridad jurídica" del acuerdo de gobernabilidad en la Junta.

Checa ha valorado la nueva bajada del paro en la región el pasado julio, mes que se cerró con 767 desempleados menos, lo que consolida la tendencia positiva del último año, en el que 5.042 extremeños han salido del desempleo, ha expuesto.

"Estos datos reflejan la estabilidad y la seguridad jurídica que inspira el acuerdo de gobierno suscrito por Vox y que cuando existe una hoja de ruta clara se reducen las incertidumbres y se ofrece una mayor seguridad a los inversores, a los autónomos y a las empresas que quieren crear empleo, riqueza y prosperidad aquí, en Extremadura", ha dicho en rueda de prensa.

No obstante, Checa ha asegurado que los datos conocidos este martes no permiten caer en el "triunfalismo", ya que en Extremadura sigue habiendo 59.768 personas que "quieren trabajar y que no encuentran la oportunidad".

Por ello, ha avanzado que su formación seguirá trabajando "sin descanso" para que Extremadura cuente con "más empleo estable", "más oportunidades" para los jóvenes y "mejores condiciones" para que empresas, autónomos y trabajadores puedan "generar riqueza y construir un futuro" en Extremadura.

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