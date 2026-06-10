Vox destaca que cuando hay "voluntad política" se pueden ofrecer "soluciones reales" a los extremeños en los PGEx

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha destacado que cuando hay "voluntad política", "responsabilidad" y "capacidad de gestión" se pueden ofrecer "soluciones reales" a los extremeños.

De esta forma ha valorado Checa las primeras comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar las líneas generales del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 correspondientes a cada consejería.

Para la portavoz parlamentaria de Vox, Extremadura tiene ante sí unos presupuestos "ambiciosos", "históricos" y "profundamente comprometidos" con los "problemas reales" de los extremeños.

Así, en su opinión, las primeras cuentas del actual gobierno del PP y Vox "fortalecen" a la sanidad y a las familias, "impulsan" el campo, respaldan a los municipios y generan "oportunidades" para los jóvenes, además de consolidar unos servicios públicos "mucho más eficaces".

"Son el resultado de un acuerdo de gobierno que está demostrando que cuando hay voluntad política, hay responsabilidad y hay capacidad de gestión se pueden ofrecer unas soluciones reales a los extremeños. Y desde Vox seguiremos trabajando para que cada euro de estos presupuestos se traduzca en prosperidad, en más oportunidades y en un mejor futuro para Extremadura", ha subrayado.

Inés Checa ha recalcado que la primera jornada de comparecencias de altos cargos está sirviendo para confirmar que Extremadura cuenta para 2026 con unos presupuestos "centrados en las necesidades reales" de los extremeños.

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