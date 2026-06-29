Vox destaca que con su entrada en el Gobierno de Guardiola se están empezando a revertir "años de políticas ideológicas"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa en Mérida - VOX

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha destacado que con la entrada en el Gobierno regional de la 'popular' María Guardiola su partido está logrando empezar a "revertir" en la comunidad "años de políticas ideológicas que sólo generaban más gasto y menos soluciones".

Ha hecho así una valoración "muy positiva" del curso político en la región, en el que se ha puesto de manifiesto que "los extremeños han querido más del doble de Vox", y en el que su partido está demostrando que "está en el gobierno para cumplir con su palabra y estar a la altura de los miles de extremeños que han depositado su confianza" en ellos.

"Estamos impulsando políticas útiles, defendiendo el campo, a las familias y a nuestros servicios públicos, y estamos empezando a revertir años de políticas ideológicas que sólo generaban más gasto y menos soluciones", ha destacado Checa en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que también ha aplaudido el "programa de desregulación" presentado este pasado fin de semana por Vox a nivel nacional.

"Mientras otros se dedican a crear más burocracia, más trabas y más impuestos, Vox hace exactamente lo contrario, facilitar la vida a los españoles", ha sentenciado Checa, quien ha defendido que "en España sobran normas y falta libertad".

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