Vox destaca que los PGEx 2026 inician el "cambio real" en Extremadura con la "prioridad nacional" como premisa

El presidente de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, valora la aprobación en Consejo de Gobierno de los PGEx 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha resaltado que con los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 comienza el "cambio real" en la comunidad, con la "prioridad nacional" como premisa.

"Con la presentación de los presupuestos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno comienza un cambio real para Extremadura, un cambio real que está basado en el sentido común y en priorizar las necesidades de los extremeños en primer lugar", ha espetado.

Un cambio que va a tener su plasmación en unas cuentas que, tal y como ha subrayado, "van a poner las necesidades de los extremeños en primer lugar". "Como siempre hemos dicho, vamos a llevar esos recursos donde no se llevaban antes en su totalidad a los extremeños", ha añadido.

Así, en rueda de prensa en la Asamblea tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la Junta de los PGEx 2026, que iniciarán este viernes su tramitación en la Cámara regional, Fernández Calle ha remarcado que con dichas cuentas se empieza a cumplir el acuerdo de gobierno suscrito con el PP en Extremadura, y que se basa en la defensa de "la seguridad, del dinero de los extremeños, de las familias, de los jóvenes".

"En definitiva, queremos hacer realidad lo que nosotros entendemos como prioridad nacional, que simplemente es justicia, sentido común y compromiso con lo nuestro", ha espetado el representante de Vox, quien de manera concreta que el sistema de acceso a las 3.500 vivienda protegidas que se recogen en el acuerdo de gobierno con el PP en esta legislatura va a tener como "base" la "prioridad nacional".

(((Más información en Europa Press)))