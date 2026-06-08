Vox dice que las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas están "vacías de propuestas" y "llenas de ideología"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, ofrece una rueda de prensa - VOX EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, ha afeado las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026 presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura por estar "vacías de propuestas" y "llenas de ideología".

Checa ha asegurado que las enmiendas "no contienen ni una sola medida que hoy esté fuera" de los presupuestos de este año, gracias los cuales, ha dicho, Extremadura contará con 500 millones más para sanidad, 1.600 millones para educación, 170 más, y se duplicarán las ayudas a la natalidad pasando de 1 millón a algo más de 2.

Además, también contempla el arranque del regadío en Tierra de Barros, fondos de compensación para los agricultores y ganaderos, 636 millones para economía, empleo y transformación digital, el inicio de la construcción de 3.500 viviendas protegidas y un 12 por ciento más para dependencia y servicios sociales, hasta alcanzar los 217 millones.

"Y, por supuesto, gracias a Vox, la reducción de la burocracia y la eliminación del gasto superfluo, porque el dinero de los extremeños es para los extremeños", ha asegurado este lunes en rueda de prensa.

A preguntas de los medios, Checa ha recalcado que las cuentas constituyen unos "presupuestos estupendos" para la comunidad de Extremadura, que serán los "más altos" de la historia y que "van a satisfacer las necesidades de todos los extremeños".

También y sobre las críticas de la oposición respecto al tiempo que tendrá la Junta para ejecutarlos, la portavoz de Vox que reconocido que los tiempos "son los que son" pero su partido hará valer "cada uno" de sus votos y le dará a Extremadura y a los extremeños "todo eso que tanto tiempo llevan anhelando y tanto necesitan".

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