Vox Extremadura espera que Moreno aplique "sentido común" y acepte medidas "similares" a las pactadas en otras CCAA

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, en declaraciones a los medios en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña, espera que tras las elecciones en Andalucía de este pasado domingo el 'popular' Juanma Moreno ponga "el sentido común por delante" y acepte propuestas "similares" a las ya pactadas entre su partido y el PP en otras regiones para la gobernabilidad.

"Al final el sentido común tiene que ponerse por delante, el sentido común de los andaluces, y que se olviden de líos, en este caso del Partido Popular", ha espetado Sánchez-Ocaña a preguntas de los medios en una comparecencia este lunes en Mérida.

En este sentido, ha subrayado que las políticas que Vox pone sobre la mesa en las diferentes comunidades autónomas "al final son políticas muy claras, son políticas que se pueden cumplir, cien por cien legales y constitucionales y que al final van a mejorar la vida de la gente".

Así, ha desgranado que Vox en Andalucía planteará a Moreno para la gobernabilidad unas propuestas "similares" a las que ya han sido pactadas en Extremadura y en Aragón, en concreto, "propuestas de prioridad nacional, sentido común, donde se apueste por el campo, se apueste por la autosuficiencia energética, y no se esquilmen ni se eliminen tantísimos olivos como se están haciendo en Andalucía en pro de las políticas verdes y de la Agenda 2030".

"Con lo cual va a ser algo muy similar a lo que ha sucedido en otras dos regiones pero con la idiosincrasia particular de Andalucía", ha ahondado Sánchez-Ocaña, quien ha felicitado al PP andaluz como "ganador de las elecciones" y ha puesto el acento, no obstante, en que Moreno Bonilla no ha logrado una mayoría absoluta que "daba por hecha".

(((Más información en Europa Press)))