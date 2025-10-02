Vox incide en que Extremadura no acaba de "remontar" con las políticas del PP y augura un "auténtico desastre"

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha incidido en que con las políticas del Gobierno autonómico del PP la comunidad no acaba de "remontar" en materia laboral, y augura un "auténtico desastre" en esta temática a tenor de los datos de paro, de afiliación a la Seguridad Social y de autónomos que registra la comunidad.

Así, tras ahondar en que Extremadura lleva dos meses con unos datos de paro "muy malo" y que, además, la comunidad ya partía de la "base" de ser la última en esta materia, ha subrayado que para Vox el "cambio" que proponía María Guardiola cuando llegó al poder no se ve "por ningún lado", sino que más bien se evidencia que sus políticas "no están dando los resultado que debían de dar".

De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa este jueves en Mérida en la que ha subrayado que el hecho de que suba el paro en la región "es una mala noticia", así como que supone "una noticia aún peor" que lo haga mientras baja en el resto de España, y ha calificado finalmente como "nefasto" que el desempleo extremeño haya subido por segundo mes consecutivo.

