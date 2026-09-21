Vox lamenta que Diputación de Badajoz no reclame el sueldo del hermano de Pedro Sánchez: "Es dinero de los pacenses"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa - VOX

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha lamentado que la Diputación de Badajoz no reclame la devolución del sueldo del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, durante su etapa de trabajo en la institución provincial por cuya contratación ha sido condenado, y ha subrayado que "ese dinero es de los pacenses y tiene que volver a los pacenses".

Tras defender que David Sánchez recibió ese dinero "de manera corrupta", ha criticado que la diputación pacense ahora diga que "no va a reclamar esas cuantías", algo que a su juicio supone "una muestra más de que el PSOE sigue tapando a sus propios corruptos y a sus propios casos de corrupción, y sigue protegiendo a quien roba el dinero de los extremeños".

De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que, además, se ha referido al "escándalo" conocido la pasada semana de que el PSOE durante su etapa de gobierno en la región "dejó una deuda de más de 270.000 euros" en derivaciones sanitarias a la privada de manera "extra contractual".

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