La eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, visita Trujillo, junto a la candidata de Vox al Congreso por Cáceres, Marcela Reigía, y la candidata al Senado, Inés Checha, a 21 de noviembre de 2026. - VOX

Alerta de la "amenaza de desmantelamiento" de la PAC

TRUJILLO (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada de Vox, Mireia Borrás, ha mostrado en Trujillo el apoyo de su formación al campo español, que "está siendo constantemente atacado" por las políticas del bipartidismo.

Borrás ha visitado este sábado Trujillo, acompañada de la candidata de Vox al Congreso por Cáceres, Marcela Reigía, y la candidata al Senado, Inés Checha, para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos y denunciar las políticas "que están asfixiando al sector primario español".

Para la eurodiputada, la situación que atraviesan los agricultores y ganaderos españoles "no es fruto de la casualidad", sino de decisiones políticas adoptadas por los grupos del PP y el PSOE en Bruselas, entre ellas, el Pacto Verde Europeo, que "impone una hiperregulación verde que incrementa los costes y las restricciones al sector".

Asimismo, ha criticado el acuerdo con Mercosur por fomentar una "competencia desleal que desangra" a los ganaderos y ha alertado de la "amenaza de desmantelamiento" de la Política Agraria Común (PAC), ante los planes de reducir su presupuesto e integrarla en un fondo único junto a otras políticas europeas que "no tienen nada que ver con la PAC".

Frente a esta situación, Borrás ha defendido las propuestas de su formación basadas en "la prioridad nacional, la desregulación masiva y la protección del campo español frente a la competencia desleal".

"Nuestros agricultores y ganaderos cumplen una labor esencial para garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria", ha subrayado.

Por último, Borrás ha apelado a la movilización electoral del próximo 29 de noviembre: "Solamente con un Vox fuerte y una votación masiva de los españoles podremos frenar todas estas políticas que desangran nuestro campo".