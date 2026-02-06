Vox no apoyará "a día de hoy" la investidura de Guardiola, aunque mantiene "toda la voluntad del mundo" para acordar

El presidente-portavoz del Grupo Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios tras participar en la ronda de contactos con el presidente de la Cámara regional, Manuel Naharro, para designar candidato a la investidura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha señalado que "a día de hoy" su formación "no" apoyará la investidura de la 'popular' María Guardiola como jefa del Ejecutivo regional, toda vez que "todavía no hay nada, ningún tipo de acuerdo" al respecto.

En todo caso, y tras insistir en que "no hay ningún tipo de acuerdo" con el PP para la investidura de Guardiola "ni en parte, ni en una parte mayor ni en una parte menor", Fernández Calle ha remarcado que Vox mantiene "toda la voluntad del mundo" para alcanzar un posible pacto que permita la investidura de Guardiola, para lo cual hay que respetar en todo caso "la fuerza" que le han dado los extremeños a la formación en las últimas elecciones autonómicas, "más del doble" en diputados.

"Por lo tanto, si ese respeto se fragua, supongo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero está en manos del Partido Popular", ha espetado el diputado de Vox en declaraciones a los medios tras manifestar este viernes al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, en la ronda de contactos para designar candidato a la investidura que "a día de hoy" su partido no apoyará la de Guardiola.

