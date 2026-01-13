Vox no descarta entrar en el Gobierno de Extremadura para que "Guardiola cambie el rumbo de las políticas"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/ MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado respecto a las negociaciones sobre el gobierno en Extremadura, que a Vox "no les interesan los sillones ni las consejerías", sino que tienen la mirada puesta en cambiar políticas, fundamentalmente las referidas al campo, la industria, la gestión de la inmigración o la fiscalidad, entre otras.

Sin embargo, Vox cree ahora necesario entrar en el Ejecutivo extremeño para asegurarse de que los cambios se implementan y los 'populares' "no les vuelven a engañar".

"Será satisfactorio para nosotros que Guardiola cambie el rumbo de las políticas y si para dar cumplimiento a esas políticas hay que entrar (en el gobierno), pues habrá que entrar", ha rematado la portavoz parlamentaria.

En ese sentido, y respecto a la reunión prevista entre el Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para abordar un eventual envío de tropas españolas a Ucrania, Pepa Millán ha apuntado que Vox "toma nota" de la reunión. "No puede ser negociar en Extremadura y mientras tanto tenemos al líder nacional (del PP) sentándose con Sánchez, pero eso lo tendrán que explicar ellos", ha explicado.

"El PP va a volver a ser el flotador de Sánchez, va a ser un balón de oxígeno en un momento terrible", ha señalado la portavoz parlamentaria, que ha incidido en que la reunión es la muestra de "la enésima estafa y el enésimo engaño" del PP a los españoles.