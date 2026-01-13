Vox no descarta entrar en el Gobierno de Extremadura para que "Guardiola cambie el rumbo de las políticas"

Actualizado: martes, 13 enero 2026 14:00
    MADRID/ MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado respecto a las negociaciones sobre el gobierno en Extremadura, que a Vox "no les interesan los sillones ni las consejerías", sino que tienen la mirada puesta en cambiar políticas, fundamentalmente las referidas al campo, la industria, la gestión de la inmigración o la fiscalidad, entre otras.

   Sin embargo, Vox cree ahora necesario entrar en el Ejecutivo extremeño para asegurarse de que los cambios se implementan y los 'populares' "no les vuelven a engañar".

   "Será satisfactorio para nosotros que Guardiola cambie el rumbo de las políticas y si para dar cumplimiento a esas políticas hay que entrar (en el gobierno), pues habrá que entrar", ha rematado la portavoz parlamentaria.

   En ese sentido, y respecto a la reunión prevista entre el Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para abordar un eventual envío de tropas españolas a Ucrania, Pepa Millán ha apuntado que Vox "toma nota" de la reunión. "No puede ser negociar en Extremadura y mientras tanto tenemos al líder nacional (del PP) sentándose con Sánchez, pero eso lo tendrán que explicar ellos", ha explicado.

   "El PP va a volver a ser el flotador de Sánchez, va a ser un balón de oxígeno en un momento terrible", ha señalado la portavoz parlamentaria, que ha incidido en que la reunión es la muestra de "la enésima estafa y el enésimo engaño" del PP a los españoles.

