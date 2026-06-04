Vox y PP se unen en la Asamblea para rechazar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, interviene en el pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Vox y PP se han unido este jueves en la Asamblea de Extremadura para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

Este rechazo aparece recogido en una propuesta de pronunciamiento defendida por Vox en el pleno del parlamento regional y que ha contado con el respaldo del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de Unidas por Extremadura.

La encargada de exponer el contenido de esta iniciativa "seria y firme" ha sido la portavoz parlamentaria de Vox, Inés Checa, quien ha considerado que el acuerdo "destroza" al campo ejerciendo sobre él una competencia "desleal" y condicionando el futuro del sector primario, que es "clave" y la "columna vertebral" de la economía extremeña.

Por todo ello, la iniciativa busca instar al Gobierno de España a que rechace el acuerdo comercial UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la "igualdad de condiciones" frente a los productores españoles y a exigir un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo.

También se pide promover la paralización de la aplicación provisional de Mercosur y someter a referéndum consultivo la postura oficial de España para que sea los ciudadanos españoles los que tomen la última decisión ante esta cuestión.

En la iniciativa también se recoge el rechazo frontal al Pacto Verde Europeo ante las consecuencias que está teniendo para la economía española, en especial para el sector primario, y promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

Del mismo se exige una PAC que no contenga recortes presupuestarios, que no priorice los requisitos medioambientales sobre los económicos y productivos y que no "dilapide" su autonomía política y presupuestaria mediante su inclusión en un Fondo Común.

También favorecer una "verdadera conservación" del medio natural y del paisaje que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad del sector primario y promover un marco legal específico que proteja a los suelos agrícolas de la "expansión indiscriminada de energías alternativas".

Entre otros puntos, se recoge el impulso de la creación de un fondo de compensación frente a normativas comunitarias gravosas destinado a mitigar el impacto de normativas que pudieran resultar perjudiciales para los sectores productivos, con el objeto de protegerles frente a medidas que puedan resultar "desproporcionadas para garantizar su viabilidad y competitividad".

Así como aplicar de forma inmediata el principio de declaración responsable en todos aquellos procedimientos administrativos vinculados al medio rural en los que sea legalmente posible, con el objetivo de simplificar trámites, reducir cargas burocráticas y agilizar la actividad económica en el entorno rural.

Además de exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria.

La iniciativa pide igualmente detener con "carácter urgente" las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la suspensión de los fondos europeos destinados a financiar su sector agrícola.

Finalmente, solicita exigir en las instancias europeas la paralización de la aplicación del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE, debido al "enorme perjuicio" económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria.

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