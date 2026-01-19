Vox rompe la negociación con el PP en Extremadura un día antes de la constitución de la Asamblea

El candidato de Vox a la presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante la noche electoral - Carlos Criado - Europa Press

MÉRIDA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha roto la negociación que venía manteniendo en la última semana con el PP para la formación del gobierno de Extremadura un día antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura, que tendrá lugar este martes, 20 de enero.

Fuentes del PP extremeño han confirmado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha recibido en la mañana de este lunes un correo de Vox, en el que con solo una frase, dan por rota la negociación con el PP sobre la gobernabilidad de Extremadura.

Una ruptura sobre la que desconocen los motivos, ya que según consideran desde el PP, la negociación con Vox iba "muy bien" y estaba "bastante avanzada", a falta de rematar este mismo lunes algunos flecos antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura, prevista para este martes a las 10,00 horas.

Ante esta situación, desde el PP han achacado esta decisión de Vox a una "estrategia nacional" debido a la celebración de elecciones autonómicas este año en varias comunidades.

Por su parte, desde Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha situado en el presupuesto de las consejerías el "problema" en las negociaciones con el PP, tras lo que ha apuntado que su partido no da por rotas las negociaciones, y ha mostrado el deseo de que "ojalá" Guardiola "atienda a razones" porque las "condiciones" que le está planteando Vox "son extraordinariamente razonables" y, en concreto, "son las que se aprobaron en Valencia".

"Nosotros no rompemos nada. Nosotros comunicamos. Y comunicamos nuestras exigencias, nuestras condiciones, que son extraordinariamente razonables. Tan razonables que son las que se aprobaron en Valencia, por ejemplo", ha expresado Fúster.