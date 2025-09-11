Vox saca adelante con apoyo del PSOE su petición de que Guardiola no apruebe el "chiringuitazo" del "CIS extremeño"

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, día 11, una propuesta de impulso mediante la cual Vox solicita a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que no cree el Observatorio de Opinión Pública de la comunidad.

La iniciativa, con la que la formación de ultraderecha muestra su oposición al "chiringuitazo" que a su juicio sopone lo que ha definido como "el CIS extremeño de Guardiola", ha salido adelante con los votos a favor de Vox y del PSOE, en contra del PP, y la abstención de Unidas por Extremadura.

Así, en defensa de la propuesta de su grupo, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha considerado que el "CIS de Guardiola" es un "juguetito" para que las encuestas "digan lo que ella quiere que digan", y ha lamentado que "lo importante" para la Junta sea un observatorio "innecesario que no reporta en el interés general" y que supone un "gasto superfluo".

Con ello, ha considerado "inútil" el organismo que pretende crear Guardiola cuando, por ejemplo, se ha evidenciado durante este verano lo "precario" de los medios para extinción de incendios en Extremadura. "Es otro chiringuitazo", ha dicho sobre un "organismo innecesario que no reporta en el interés general".

En esta línea, ha criticado que el PP en Extremadura "no ha reducido ni un solo euro en gasto superfluo" y "sigue engordando chiringuitos que sólo sirven para enchufar amigos de este gobierno y del anterior y que cobren sueldos que en el mercado laboral ni siquiera soñarían".

"Da vergüenza tener que venir a decir esto: Este chiringuitazo lo podría haber firmado perfectamente Pedro Sánchez, o Ábalos para una prima suya, Koldo, o Gallardo...", ha señalado Fernández Calle, quien ha rechazado además que en el observatorio se pretenda, ha dicho, contratar "a dedo".

PP

A su vez, el diputado del PP Pedro Pablo González Merino ha defendido la creación del observatorio como una herramienta "útil" de "transparencia" y "escucha" sobre lo que los ciudadanos piensan respecto de los servicios públicos.

"No estamos hablando de una ocurrencia, ni es ningún chiringuito, tampoco es una herramienta de propaganda, ni un órgano que reparta carnes ideológicos. Es una herramienta de análisis, de escucha y de mejora continua de las políticas públicas", ha argumentado.

Así, ha indicado que "no se multiplican estructuras" con este observatorio, "ni se genera gasto adicional ni se contrata a personal innecesario", sino que se crea un puesto de coordinador que "no tendrá funciones ejecutivas ni capacidad de decisión sino capacidad técnica y de asesoramiento".

"No hay duplicidades, enchufes ni despilfarro, lo que sí hay es una apuesta por una administración más moderna, más eficaz y más conectada con las demandas de los extremeños", ha insistido el 'popular', quien ha recordado que la finalidad del observatorio es "realizar estudios y encuestas sobre la percepción ciudadana sobre los servicios y políticas públicas de la Junta para corregir lo que no funciona y potenciar lo que funciona".

Además, durante su intervención ha reprochado a Vox que se oponga a la creación del observatorio dentro exclusivamente, ha dicho, de su "constante guerra para atacar y enfangar" al Gobierno de María Guardiola.

PSOE

De su lado, el diputado del PSOE José María Vergeles ha mostrado el rechazo de su formación al observatorio pretendido por la Junta por considerar que "quita competencias" al Instituto de Estadística de Extremadura, con un puesto "coordinado por un eventual con una modificación de RPT sin negociar con los sindicatos".

Asimismo, entiende que esta medida supone "una vuelta de tuerca más, que es poner en un decreto la promoción personal de Guardiola o de Bautista y no conocer los estados de opinión".

En esta línea, Vergeles ha reprochado al Gobierno regional del PP que desde que gobierna "ha intentado desprestigiar al INE" y la EPA, así como que las empresas públicas "ahora sirven de cantera para consejeros y directores generales de la Junta".

Así se ha pronunciado el diputado socialista después de considerar, en todo caso, "extemporánea" la propuesta defendida este jueves por parte de Vox, que a su juicio "tiene el mismo concepto de los centros de opinión que el PP: un juguete para generar una sociedad manipulada".

Al respecto, ha afirmado que a Vox en realidad lo que le gustaría es contar con un observatorio de opinión "siempre que fuera para ellos", dentro del planteamiento de que "su única acción política ha sido y es generar una sociedad peor, privada de sus derechos, utilizando el márketing político".

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha defendido la creación en la región de un instituto público de investigación social en la región, pero "no" como el que plantea el Gobierno regional, que a su juicio es "una herramienta de propaganda".

"La creación de un órgano adscrito a Presidencia, constituido fundamentalmente por eventuales se puede asemejar a lo que nosotros y cualquier persona llama una herramienta de propaganda para el Gobierno", ha sentenciado.

Al mismo tiempo, ha considerado paradójico que Vox pregone su oposición a los "chiringuitos" cuando "Vox y chiringuitos son sinónimos". "Van de chiringuitólogos y cojean... Son expertos en practicar chiringuitos más que en denunciar chiringuitos", ha insistido sobre Vox.