Vox señala a Pedro Sánchez como el "fantasma que sobrevuela" en el juicio por la contratación de su hermano en Badajoz

La abogada de Vox, Marta Castro, en las conclusiones finales del juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular de Vox en el juicio en torno a la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, representada por Marta Castro, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el fantasma que está en la sala", porque "el fantasma de la ópera" no es su hermano, que está acusado y sentado en el banquillo.

"El fantasma que sobrevuela aquí es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón", ha remarcado Castro, para señalar sobre el motivo del impulso y el núcleo de decisiones que la UCO dice que está en la Diputación de Badajoz.

Así lo explicó "tajantemente" el teniente coronel Balas en sala, puesto que "tenía su origen en la capacidad política y desde ahí fue descendiendo por todos los órganos necesarios para conseguir la finalidad perseguida: crear un puesto a medida del máximo beneficiario David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar", ha señalado Castro.

De igual modo, la abogado de Vox ha ahondado en que, para ello, se impulsó un procedimiento de contratación "sin que hubiera justificación ni necesidad de ello y tampoco la urgencia necesaria, más que para acomodo del máximo beneficiario" de éste, una conclusión que figura en el escrito de acusación de Vox, a la par que ha recalcado que hay "pruebas que son irrebatibles, porque no ha habido, principalmente, ninguna prueba de descargo que puedan desvirtuarla", y que además "son contundentes".

"VICIADO DESDE EL PRINCIPIO"

En este punto, ha sumado sobre los procedimientos de contratación que "dicen que son correctos" aunque "obvian" que "son legales cuando cumplen el fondo y la forma", pero que "aquí ha fallado todo" y en concreto el fondo que "se encuentra viciado desde el principio, con lo que ya vicia el resto", pero también la forma.

De esta forma se ha pronunciado en el turno del informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017.

En su intervención, la letrada ha mantenido que es un caso en el que "la secuencia acreditada de autos" va desde "la decisión política anterior a cualquier estudio", la construcción "a posteriori" de la justificación funcional, la tramitación "comprimida en un mes, en otros casos en 23 días" o las entrevistas que los correos internos calificaban de trámite "residual" a las transformaciones ulteriores del puesto y que todo ello "constituyen una cadena de resoluciones que convirtieron el procedimiento administrativo en un mero instrumento de camuflaje" o "traje a medida".

Por otro lado, ha recalcado que en este procedimiento ha faltado uno de los pilares de la búsqueda de la verdad en uno de tipo judicial, como es "la actuación de la fiscalía" que, "no ha acusado".

"Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS, efectivamente, Pedro Sánchez", ha dicho para recriminar que "ya no es porque tuviera un correo electrónico en su buzón que no contestó" o que "ante unas pruebas tan irrefutables como las que estamos analizando, fiscalía no acusó".

En otro momento, la letrada de Vox ha puesto el acento de igual modo en que la decisión de crear y luego convertir un puesto, "reconvertir", un puesto de alta dirección, "no respondió a ninguna necesidad real de los conservatorios, sino a la voluntad política preconcebida de acomodar a una persona determinada", lo que supone "un abuso de una posición" que el tipo penal ha de sancionar.

"Porque el delito de prevaricación", ha citado, "no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa, sino de sancionar supuestos límites, como este, añado yo, en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función, se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano".

Además, señala que "los políticos que están sentados en el banquillo han sido, sin duda alguna, los que han arrastrado a los demás funcionarios"; a la par tacha la investigación de la UCO de "demoledora" y ha querido aclarar que Vox ha presentado una modificación de conclusiones provisionales, en las que ha elevado la pena y mantiene que los hechos no han sufrido una modificación y se han concretado.

Sobre los hechos que son objeto de este juicio, ha compartido con sus antecesores en el uso de la palabra que en estos delitos "normalmente hay una dificultad extraordinaria", pero que "aquí les ha fallado, precisamente, la forma y la cronología" porque "están constatados en los correos que se han analizado" y "ha quedado acreditado lo que todos sabían y no tan pocos verbalizaban".

"Nos alejamos de rumores, charlas de café que parece que se indica", ha continuado, para citar como "evidencias" que el que fuera director del Conservatorio Superior en 2017 Evaristo Valentí que había escuchado un rumor de que se iba a presentar David Sánchez, entre otros, junto con que "el núcleo de decisión fue político" y "el procedimiento administrativo ha sido un medio delictivo y por eso estamos en un concurso medial", como han pedido, de tráfico de influencias y de prevaricación.

Al mismo tiempo ha recalcado en relación a Miguel Ángel Gallardo "que es el principal impulsor" y que buscaba "congraciarse, buscar apoyo, la entrega al líder, al uno".