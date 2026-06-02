Vox subraya que la bajada del paro en Extremadura reflejan la "confianza recuperada" con el nuevo gobierno

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en una imagen de archivo. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Inés Checa, ha señalado que los datos de paro en el mes de mayo en la región "hablan por sí solos" y son un "indicador real de la confianza recuperada" con la formación del nuevo gobierno fruto del acuerdo con el Partido Popular.

Así lo ha indicado en una valoración de los datos del paro publicados este martes, 2 de junio, durante su comparecencia tras la Junta de Portavoces, previa al pleno ordinario de este próximo jueves, 4 de junio, donde ha señalado que hace apenas mes y medio que se firmó el acuerdo de gobierno, por lo que estos primeros datos completos de paro registrados "ya pueden mirarse con el sello del nuevo Gobierno".

Unas cifras que reflejan el descenso de las listas de demandantes de empleo en 1.328 personas, hasta situarse por primera vez en la región por debajo de los 62.000 parados, y con el mayor descenso del país en términos anuales, con un 10,34 %.

Checa ha destacado asimismo el descenso del paro entre los menores de 25 años. "Hoy hay 70 jóvenes más que se van a quedar en Extremadura y que van a labrar su futuro aquí, en su tierra", ha dicho.

Pero para la portavoz de Vox "la mejor noticia" está en los datos de afiliación, que ha crecido en 4.941 personas hasta los 424.302. Son 7.400 afiliados más que el año pasado y de los cuales 749 son autónomos que "han decidido emprender en esta región".

"En Extremadura no solo bajan los parados, sino que crece la nómina de los trabajadores que cotizan, que producen, que emprenden, que crean empleo y que, en definitiva, sostienen el sistema", ha señalado Checa, que añade que este es "el indicador real de la confianza recuperada".

Pese a ello, ha lamentado que "hay quien todavía no se ha enterado" de que el acuerdo de gobierno de Vox y el Partido Popular está "marcando desde el primer día la diferencia".

Y dentro de ese pacto, ha reivindicado, hay "un sello inequívocamente de Vox, que explica en buena parte todo lo que está ocurriendo" en referencia al mercado laboral en Extremadura.

En este sentido, se ha referido a cuestiones como el "blindaje fiscal" de la central nuclear de Almaraz, que ha enviado "un mensaje rotundo a un empleo cualificado, bien retribuido y estratégico, que la izquierda quería liquidar por evidente dogmatismo ideológico".

Otras cuestiones, como la liberación del suelo industrial y la ampliación de polígonos han "desbloqueado proyectos que llevaban años en cajones administrativos", o la flexibilización del marco normativo del sector primario y el "rechazo expreso" ante el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, que han "devuelto la confianza" a un sector agroganadero que llevaba años exigiendo más papeles que producción.

El plan de modernización de regadíos y la puesta en marcha, ha dicho, del proyecto de Tierra de Barros están "sentando las bases del mayor yacimiento" de empleo agroindustrial de la próxima década en Extremadura.

O las rebajas fiscales del IRPF, en sucesiones y en actos jurídicos documentados, que están "devolviendo la capacidad de consumo y de inversión" a familias y empresas de la comunidad, frente al "hachazo fiscal permanente" del Gobierno central.

"Todo ello es lo que hace crecer la confianza de las empresas en Extremadura. Vox está en el Gobierno para transformar Extremadura. Y esta transformación ya ha empezado, aunque hay mucho trabajo por hacer y todavía hay muchos puestos de trabajo sin cubrir y sabemos que tenemos que trabajar mucho en formación, porque es la clave para que los extremeños logren un empleo digno y de calidad", ha defendido.

La portavoz de Vox ha abundado en que los efectos del acuerdo entre PP y Vox en el mercado laboral se vienen produciendo incluso desde antes de su firma. "Desde que ya se conocía que iba a haber un acuerdo", ha dicho, se vio una "tendencia" en el ámbito laboral debido a las perspectiva de que "iba a haber una estabilidad", iba a haber seguridad".