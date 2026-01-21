La Vuelta al Baluarte de Badajoz celebra este domingo su 40º edición con la participación de más de 2.500 personas

BADAJOZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 40º edición del Cross Popular 'Vuelta al Baluarte' se celebra el próximo domingo 25 de enero organizado por la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz, con más de 2.500 participantes en sus diferentes categorías y modalidades.

En concreto, a las 11,00 horas dará comienzo la carrera a pie desde la plaza de la Libertad y, previamente, se celebrará la segunda edición de la carrera de patinaje en línea, con salida a las 10,40.

Los participantes de la carrera de 7.100 metros deberán completar dos vueltas al circuito urbano hasta llegar a la meta, situada en la calle Alonso de Celada junto al paseo de San Francisco. En concreto, la carrera de atletismo cuenta con 2.465 inscripciones, mientras que la de patinaje con 105.

El Club Maratón Badajoz es el presenta más integrantes en la prueba, seguido por Asfas, AACB, Triatlón Pacense y Club Atletismo Badajoz, junto a otros de fuera de la ciudad como AD Alburquerque o Club de Atletismo Sanvicenteño.

Asimismo, los centros educativos también se vuelcan con esta prueba popular, ante lo que el Ayuntamiento de Badajoz ha destacado en nota de prensa la participación de IES Zurbarán, Sopeña, Santa María Assumpta o Puerta Palma - Tomillar, entre otros.

Los dorsales podrán retirarse los días 23 y 24 de enero en la planta de deportes de El Corte Inglés; el viernes 23 de 17,00 a 21,00 horas y el sábado 24 de 10,00 a 21,00 horas. Los participantes no residentes en la localidad podrán recoger su dorsal en la zona de meta, con el fin de agilizar la organización y evitar retrasos en las salidas.

La prueba cuenta con la organización de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, con el patrocinio de El Corte Inglés, Caja Rural de Extremadura, Diario Hoy, Tubasa y Changan Gedauto, y la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, Cruz Roja Española y Protección Civil y Policía Local.