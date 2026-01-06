La XI Subida al Convento de La Lapa incorporará este año una ruta senderista de 10 kilómetros de dificultad media-alta

Archivo - La XI Subida al Convento de La Lapa abre en febrero el calendario 2026 de la Copa de Extremadura de Carreras por Montaña - FEXME - Archivo

MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XI Subida al Convento de La Lapa (Badajoz) incorporará este año como novedad una ruta senderista de 10 kilómetros de dificultad media-alta.

La prueba, que se celebrará el próximo 1 de febrero, abrirá el calendario oficial de Carreras por Montaña de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) y, además, ha sido designada como sede de una de las citas de la Copa de Extremadura de Carreras por Montaña 2026.

Para esta edición, además de la novedad de la ruta senderista, se mantienen las pruebas tradicionales como la de 27 kilómetros con +1800 metros de desnivel positivo, la de 13 kilómetros con +800 metros de desnivel positivo y carreras de promoción para categorías inferiores, apunta la organización.