El XXI Congreso de la Asociación Española de Teledetección tendrá lugar en Cáceres del 8 al 11 de junio

Carteldel Congreso de la Asociación Española de Teledetección en Cáceres - AET

CÁCERES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XXI Congreso de la Asociación Española de Teledetección se celebrará en la ciudad de Cáceres entre los días 8 al 11 del próximo mes de junio.

En el encuentro, investigadores, profesionales y estudiantes del ámbito de la teledetección intercambiarán conocimientos, enfoques y herramientas desde diferentes disciplinas, con el objetivo común de abordar los grandes retos del presente y del futuro.

El plazo de inscripción y de envío de comunicaciones ya se encuentra abierto, según publica la Universidad de Extremadura (UEx).