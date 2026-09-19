Activo un incendio forestal en A Lama (Pontevedra), que afecta a unas 20 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en A Lama, parroquia de Escuadra, que afecta a unas 20 hectáreas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en un comunicado, el fuego se inició a las 4.19 horas de este sábado y según las estimaciones provisionales afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, por el momento, un técnico, siete agentes, 12 brigadas, nueve motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.