Publicado 03/01/2019 18:40:25 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal afecta desde o mediodía deste xoves á parroquia de Castromil, situada no municipio ourensán da Mezquita.

Segundo as primeiras estimacións, as chamas calcinaron xa 20 hectáreas. A Consellería do Medio Rural informa que o lume se iniciou ás 14,33 horas en varios focos simultáneos.

Nas tarefas de control traballan catro axentes, tres brigadas e medios aéreos.