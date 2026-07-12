Activos incendios forestales en Laxe, Vimianzo y Ribas de Sil, que estuvo en el nivel 2 durante la madrugada

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en las parroquias de Noicela y Caión, a 6 de abril de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres incendios forestales están activos en Galicia desde la tarde del sábado: uno en Laxe (A Coruña), que ha calcinado una superficie de 100 hectáreas; otro en Vimianzo (A Coruña), que ha quemado 40 hectáreas hasta el momento, y otro en Ribas de Sil (Lugo), que ha arrasado 90 hectáreas y obligó a activar por unas horas la Situación 2 por su proximidad a viviendas del núcleo de Chenzas.

Estos son los datos provisionales que ha proporcionado esta mañana la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de los fuegos que superan las 20 hectáreas (salvo algunas excepciones). El del municipio lucense fue el primero de los tres que se inició, a las 18.22 horas en la parroquia de Soutordei, durante una tarde marcada por las tormentas y lluvias.

El departamento autonómico decidió en torno a las 23.00 horas activar el nivel 2 de emergencia por la cercanía del fuego al núcleo de Chenzas. Esta medida duró toda la madrugada, extendiéndose durante casi nueve horas hasta su levantamiento, que se produjo pasadas las 08.45 de la mañana del domingo.

Para la extinción de este incendio se ha movilizado a un técnico, 15 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y cuatro aviones.

INCENDIOS EN A CORUÑA

Por otra parte, un incendio forestal fue declarado en el municipio coruñés de Laxe, en la parroquia de Nande, a las 21.55 horas. Este es el que, por el momento, ha arrrasado una mayor superficie, con 100 hectáreas calcinadas.

Hasta allí se han desplazado, de forma acumulada, dos técnicos, 13 agentes, 12 brigadas, 12 motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo.

Además, desde las 20.16 horas está activo un tercer fuego en Vimianzo, también en la provincia de A Coruña, que ha calcinado 40 hectáreas por ahora. En total, la Consellería ha movilizado para su extinción a siete agentes, 10 brigadas, ocho motobombas, una pala y una unidad técnica de apoyo.