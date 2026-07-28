Adega denuncia que Galicia llega a la época de "máximo riesgo de incendios" con "los deberes sin hacer"

Archivo - Vecinos de Sober ayudados por voluntarios plantan bellotas en los terrenos quemados en la aldea de A Barca, a 20 de diciembre de 2025, en Sober, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ha denunciado que la Comunidad gallega llega a la época de "máximo riesgo de incendios" con los deberes "sin hacer", recordando que los fuegos requieren "políticas ambiciosas y a largo plazo" relacionadas con "la ordenación del territorio".

Tal y como ha trasladado la asociación en una nota de prensa, un año después de los incendios que afectaron principalmente a la provincia de Ourense el pasado verano, "pocos cambios se aprecian" en las políticas contraincendios de las administraciones.

Así, Adega ha lamentado que Galicia afronta esta temporada "con los deberes sin hacer", ni siquiera, ha apuntado, "lo mínimo y primordial" que, a su juicio, pasa por gestionar la biomasa seca alrededor de las viviendas y vías de evacuación.

"Ni los ayuntamientos, ni la Xunta a través de la Consellería de Medio Rural, están asumiendo esta tarea con seriedad y diligencia, y trasladan cobardemente a los vecinos la responsabilidad de denunciar el estado de parcelas próximas a las casas que incumplen los deberes de conservación", ha reprochado.

"SE TOLERAN INFRACCIONES"

Además, Adega ha asegurado que ha detectado que las administraciones "toleran sistemáticamente infracciones que incrementan el riesgo de incendio". En concreto, ha señalado que desde el inicio de la moratoria del eucalipto, la asociación presentó "cerca de 700 denuncias por plantaciones ilegales", lo que, en su opinión, "muestra la renuncia de la Xunta a controlar de oficio el cumplimiento de sus propias normas".

"La lucha contra los incendios forestales, tanto en las facetas de prevención como de extinción, requiere valentía y medidas estructurales que tienen que ver con la ordenación del territorio y la revitalización del rural, algo a lo que la Xunta parece haber renunciado en su manía suicida de favorecer los intereses de pasteras y energéticas", ha aseverado.

Asimismo, Adega ha trasladado su solidaridad con las personas damnificadas por los incendios que afectan a la Península y a parte de Europa y ha mostrado su reconocimiento a los equipos de extinción que "encaran una tarea titánica desde la precariedad laboral".