Agricultores gallegos rechazan el tratado UE-Mercosur: el corte a la A-52 sigue y A Coruña y Lugo protestan el lunes

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma del acuerdo de comercio libre entre la UE y Mercosur ha causado un fuerte rechazo entre agricultores y ganaderos gallegos, que han convocado protestas en todo el territorio tras conocerse la decisión de los Veintisiete el pasado viernes.

Mientras en Xinzo de Limia (Ourense) cientos de personas mantienen cortada la A-52 desde la madrugada del sábado y planean pasar allí una segunda noche, A Coruña y Lugo se preparan para dos movilizaciones convocadas simultáneamente --por entidades diferentes-- a las 12.00 horas de este lunes.

En Ourense, desde hace dos semanas, agricultores y ganaderos de la provincia venían realizando diferentes tractoradas y movilizaciones e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno. Este sábado dieron un paso más y, desde las 06.15 horas, obligaron a interrumpir el tráfico a la altura del kilómetro 188.

Desde entonces, ambos sentidos de la carretera permanecen cortados y patrullas de tráfico desvían la circulación por la salida 188 --salida de Ababides para el sentido O Porriño--, según informó la Guardia Civil.

"Si nos quieren echar, van a tener que venir preparados", ha dicho Miguel Gómez, uno de los agricultores presentes allí y que planea pasar en la A-52 una segunda noche. Además, ha asegurado que en ese momento, alrededor de las 18.00 horas, permanecían más de 200 personas.

Tanto el sábado como el domingo, los participantes han quemado rulos de paja y neumáticos, todo ello en protesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

PROTESTAS EN A CORUÑA Y LUGO

Las movilizaciones de A Coruña y Lugo, que se producirán de forma simultánea a las 12.00 horas del lunes, tienen diferentes convocantes. Por un lado, Agromuralla y la asociación Gandeiros Galegos da Suprema saldrán a la calles de Lugo para movilizarse entre la sede de la Xunta en la Ronda da Muralla y la Subdelegación del Gobierno, donde terminará la protesta.

Mientras, el Sindicato Labrego Galego ha convocado una concentración en A Coruña ante la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo al tratado de libre comercio.