(AM) Xunta refuerza ayudas para contratar desempleados para prevención de fuegos y crea el coordinador municipal

Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, el pasado mes de noviembre. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que, "dando continuidad a la renovación integral de las políticas activas de empleo y a la apuesta estratégica a favor del rural", el Gobierno gallego reforzará en el año 2026 los apoyos a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas en el ámbito de la prevención de incendios.

En este sentido, ha anticipado que el programa 'Galicia Suma Talento: Rural Activo', dotado con 20 millones el año que viene, supone "un nuevo enfoque" en estas ayudas incluyendo novedades como apoyos para la contratación de personas coordinadoras municipales de prevención de incendios que, en este caso, podrán rondar los 26.300 euros por persona contratada.

De este modo, "se busca fortalecer la planificación y eficacia de los trabajos de prevención de incendios forestales", pues la persona coordinadora --que podrá ser ingeniero/a de montes, ingeniero técnico/a forestal y similares- se encargará "de guiar, con base en esa planificación autonómica, el trabajo de las personas que se contraten al amparo de esta iniciativa".

Al hilo de la incorporación de esta figura, se asignará un contrato adicional para desarrollar estas labores de coordinación a todos los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Además, este programa, que será lanzado en el arranque del año 2026 y cuyo informe fue analizado en el Consello da Xunta, les garantizará a los ayuntamientos afectados por los grandes incendios forestales del verano/otoño de 2025 "el mismo número de personas contratadas este año, siempre que se cumplan la totalidad de requisitos en la convocatoria".

Por ejemplo, si un ayuntamiento tuvo tres contratos en este ámbito en el año 2025, tendrá los mismos en el próximo ejercicio.

HASTA CINCO CONTRATOS Y DOS COORDINADORES

A esto se añade que por primera vez se asignarán más personas contratadas a los ayuntamientos con más de 1.500 hectáreas de redes secundarias de franjas de gestión de biomasa. En este sentido, podrán recibir subvención para hasta cinco contrataciones para labores de prevención de fuegos y, adicionalmente, para contratar dos personas en tareas de coordinación en este campo.

La orden de 'Galicia Suma Talento: Rural Activo' se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a comienzos del año 2026 y, en total, el Gobierno gallego prevé apoyar con ella a unas 300 entidades locales en la contratación de más de 1.000 personas desempleadas durante 9 meses a jornada completa para realizar tareas relacionadas sobre todo con la prevención de incendios --planificación preventiva, valorización forestal, silvicultura, limpieza de montes o gestión de la biomasa--.

En este sentido, las cuantías de las ayudas a las entidades locales por persona contratada son para apoyar los costes salariales y de la Seguridad Social y podrán oscilar entre los casi 17.000 euros y los 26.300 euros por persona contratada, según su perfil y grupo de cotización.

'GALICIA SUMA TALENTO: PLAN DE FORMACIÓN DE EMPRESAS'

El Gobierno galelgo también ha dado luz verde a la primera convocatoria de 'Galicia Suma Talento: Plan de formación empresas', una iniciativa que, según defiende el Ejecutivo autonómico, "integra en un único instrumento formación, empresa y talento".

La orden, dotada con 8,5 millones de euros para el periodo 2026-2027, permitirá cualificar a más de 2.800 personas desempleadas mediante acciones formativas directamente demandadas por el tejido productivo --"atendiendo a sus necesidades reales y a sus perspectivas de crecimiento"-- y con un compromiso de contratación de entre el 40% y el 60% del alumnado participante.

Esta primera convocatoria quedará encuadrada en unas nuevas bases reguladoras que abarcan un periodo de cuatro años (2026-2029) con el objetivo de ofrecerles a las empresas un marco estable y con seguridad jurídica para la planificación de sus necesidades de capacitación, facilitando la programación estratégica de la formación que requiere el tejido productivo.

Además, en el caso concreto de la convocatoria 2026-2027, se establece un plazo de ejecución de las acciones hasta marzo de 2027, lo que contribuye, sostiene la Xunta, a "desestacionalizar la oferta formativa y a adaptarla de manera excelente a las necesidades específicas de las empresas, de los clústeres y de las asociaciones empresariales".

AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS

En otro orden de asuntos, el Gobierno gallego destinará más de 2,3 millones de euros el próximo año a las ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG), con los que se financiará el trabajo que realizan estas entidades para desarrollar los programas facultativos de prevención y control de enfermedades animales.

En su reunión semanal, ha aprobado la convocatoria de 2026 de estas ayudas y, además, la autorización de la exención del deber de constituir garantías por parte de los beneficiarios.

Los programas de planificación zoosanitaria que se subvencionarán serán aquellos que se desarrollen entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Estos programas, incide la Xunta, "refuerzan las condiciones higiénicas de las explotaciones y de bienestar animal, elevan su nivel productivo y sanitario y contribuyen a conseguir un mejor estatus sanitario para la cabaña ganadera gallega".

VIVIENDAS DE BUEU Y OTROS ACUERDOS

Este lunes, además, el Ejecutivo autonómico ha tomado razón de la tramitación del expediente de aceptación de suelo cedido gratuitamente por parte del Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), que le permitirá a la Xunta impulsar la construcción de 21 viviendas de promoción pública en este municipio pontevedrés de la comarca de O Morrazo.

Asimismo, se ha dado luz verde a la licitación por más de 3,6 millones de euros de las obras de refuerzo del firme en tres carreteras en los ayuntamientos de A Estrada y Agolada, también en la provincia de Pontevedra.

Finalmente, la Xunta ha aprobado el proyecto de trazado de mejora de la seguridad y accesibilidad peatonal en la AC-542, en Infesta, en el Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña). El Gobierno gallego convocará los actos expropiatorios para a continuación licitar las obras en el primer semestre del año 2026, que supondrán un presupuesto de más de 1,4 millones de euros.