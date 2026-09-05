(AMP) Estabilizado un incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), que calcina una hectárea

Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS
PONTEVEDRA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un incendio forestal ha sido declarado esta tarde en Vilanova de Arousa (Pontevedra), en la parroquia de Deiro. Pasadas las 17.30 horas, la Consellería do Medio Rural lo ha dado por estabilizado.
El fuego se inició a las 15.49 horas de este sábado, 5 de septiembre. La superficie calcinada hasta ahora es de en torno a una hectárea, según las últimas estimaciones provisionales del departamento autonómico.
Un agente, cuatro brigadas, dos motobombas, un helicóptero y tres aviones conforman el dispositivo movilizado por la Xunta para la extinción del incendio.
INCENDIO EN PANXÓN (NIGRÁN)
Otro operativo autonómico se ha encargado de extinguir un conato de incendio registrado al mediodía en Panxón, en el municipio pontevedrés de Nigran, que finalmente quemó una superficie de 0,07 hectáreas.