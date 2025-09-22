(AMP) Extinguido el incendio forestal de Barreiros (Lugo) que afectó a 152 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que se inició en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, en la localidad lucense de Barreiros, el pasado 14 de septiembre y que finalmente ha afectado a una superficie de 152,69 hectáreas de monte arbolado.
Para apagar este incendio se movilizó (medios acumulados) un total de 10 técnicos, 87 agentes, 121 brigadas, 94 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y tres aviones.
Durante las labores de extinción resultaron heridos cinco brigadistas que tuvieron que ser ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).
Por otra parte, sigue activo el incendio de Pantón (Lugo), que obligó a decretar la situación 2 por la proximidad a núcleos habitados. Este fuego se inició en la parroquia de Pombeiro y ha calcinado por un momento unas 2.000 hectáreas de terreno, parte de ellas en el ayuntamiento vecino de Sober.
Para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 24 técnicos, 148 agentes, 169 brigadas, 116 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. En estas labores han participado también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Por otra parte, el incendio de A Fonsagrada, también en la provincia de Lugo, iniciado en la parroquia de Trobo en la madrugada del pasado sábado, se ha dado por extinguido a primera hora de la mañana de este lunes. Finalmente, resultaron afectadas unas 40 hectáreas y para su extinción se movilizaron (de forma acumulada) 14 agentes, 24 brigadas, 15 motobombas, una pala y 3 helicópteros.
En la provincia de Ourense, desde última hora de la tarde de este domingo ya se da por controlado el incendio declarado en Lobios, en la parroquia Río Caldo, con dos focos. El fuego se inició en la madrugada del domingo y afecta por el momento a 3,5 hectáreas de superficie, parte de ellas en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
Para su extinción se han movilizado 16 agentes, 30 brigadas, 12 motobombas, 4 helicópteros y dos aviones. Además, se ha contado con la colaboración de medios portugueses.