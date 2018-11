Ana Miranda denuncia que el sector agroganadero "tiene que ir a Bruselas" para tener información de la PAC

Publicado 08/11/2018 19:08:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG Ana Miranda y una representación del sector agroganadero trasladado a Bruselas han valorado la jornada de trabajo celebrada sobre la reforma de la PAC 2021-2027, donde han podido conocer de primera mano información sobre las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente.

Sin embargo, la eurodiputada ha sido muy crítica con el Gobierno gallego y con el estatal en esta cuestión, por "no tener información de una reforma que puede afectar profundamente a la estructura agraria" de Galicia, así como a la productividad y al desarrollo rural.

Frente a esto, la representante del BNG ha criticado que el sector agroganadero "tenga que ir a Bruselas" a conseguir información de la reforma de una norma que supone una "bajada de fondos inminente".

"Nos reunimos directamente con la Comisión Europea, que sí tuvo a bien recibirnos directamente en el más alto nivel, algo que no pasa en Galicia", ha dicho Miranda, que considera que "el señor Feijóo no sabe lo que es una finca, ni una vaca ni un viñedo, porque, si no, estaría aquí en vez de venir al Comité de las Regiones".

Para Ana Miranda, el presidente de la Xunta debería reunirse con los europarlamentarios gallegos para presentar "propuestas alternativas", un plazo de enmiendas que concluye el 7 de diciembre. "Lo que pasa es que quiere destruir el campo, destruir las viñas, y no le importan todas estas amenazas que están viniendo, que si no nos movemos pueden estar consolidadas", ha explicado.