Aprobados los últimos pagos a 70 ganaderos con animales afectados enfermedad hemorrágica epizoótica

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la resolución de la Consellería do Medio Rural, que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por los pagos correspondientes a la última época de circulación del vector transmisor de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

De esta forma, harán efectivos los pagos por importe total de más de 96.000 euros a otros 70 ganaderos beneficiados, que declararon la enfermedad y/o obtuviesen los correspondientes análisis con posterioridad al 5 de diciembre de 2024, o que tuvieron muertes por la enfermedad posteriores a esa fecha.

Así, las ayudas concedidas hasta el momento se correspondieron a los afectados que declararon la enfermedad y obtuvieron los resultados desde la llegada de esta enfermedad a Galicia en 2023 hasta dicha fecha.

La Xunta ha recordado que en junio de este año pagaron más de 5 millones de euros a 5.559 ganaderos y, ahora, con esta nueva resolución el número global de beneficiados se sitúa en 2.629.

UTILIDAD PÚBLICA PARCELARIA DE RETIZÓS

En otro orden de asuntos, el Ejecutivo gallego declarará de utilidad pública la reestructuración parcelaria de la parroquia de Retizós, en el ayuntamiento lucense de Baleira.

La zona en la que se prevé actuar acoge una superficie de 775,38 hectáreas, en las que se contabilizan 1.661 parcelas catastrales, con una superficie de 755,42 hectáreas y 178 titulares.