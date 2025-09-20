Arden varias casas en el incendio de Pantón (Lugo): el fuego mejora, pero mantiene puntos de "mucha complejidad

Varias personas tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que las llamas del incendio forestal del municipio lucense de Pantón calcinaron varias casas y, aunque las situación mejoró con respecto a la jornada del viernes, hay puntos de "mucha complejidad".

"No tiene nada que ver la situación que tenemos este sábado con la que tuvimos por la noche, pero hay puntos donde hay complejidades", ha señalado la conselleira este sábado.

Actualmente, los efectivos trabajan perimetrando el fuego para intentar controlarlo lo "más rápido posible", pero las llamas discurren por zonas de "muy difícil acceso".

A renglón seguido, la conselleira ha advertido de que el período de alto riesgo "no finalizó" y hay "muchísima sequía y mucho material para generar combustión".

En cuanto a la situación climatológica, la titular de Medio Rural ha afirmado que "no tiene nada que ver" con la de la jornada del viernes en cuanto a temperaturas y humedad, pero es un incendio de unas dimensiones "grandes que necesitan mucho trabajo".

Por su parte, Xosé Bieito Rodríguez agente ambiental ha explicado que la noche "fue complicada", pero a primeras horas de la mañana las zonas "más criticas comenzaron a estabilizarse" y ahora están activas las zonas de los barrancos que caen hacia el río Sil.

Asimismo, en la madrugada de este sábado comenzó un nuevo fuego en la zona de A Fonsagrada, donde este verano hubo "una alta actividad incendiaria".

En cuanto al incendio del municipio ourensano de O Bolo, la conselleira ha detallado que la situación mejora, los efectivos intentan controlarlo y "posiblemente" se desactive la situación 2 "en las próximas horas".