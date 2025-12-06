La Asociación Agraria de Galicia advierte de la necesidad de controlar el jabalí tras los casos de peste porcina

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) ha advertido de la necesidad de controlar el jabalí tras los casos detectados en Cataluña de peste porcina africana.

En un comunicado, Asaga ha remarcado que "debido a la falta de consensos oficiales" en Galicia "se desconoce" la cantidad total de jabalí que hay.

De esta forma, ha indicado Asaga, si se tiene en cuenta el número de jabalíes abatidos por la acción cinegética en el último año, los muertos por accidentes de tráfico, las muertes naturales y otras producidas por diferentes causas, y teniendo en cuenta que en lo que va de esta campaña se están abatiendo más jabalíes que en la anterior, se puede afirmar que "la población de la especie está totalmente descontrolada en Galicia y en España".

Asaga valora el "enorme esfuerzo" de los cazadores, pero entiende que las administraciones "no pueden pretender" que el "único frente" de lucha contra una especia "totalmente descontrolada" sean personas que voluntariamente practican el deporte de caza social.

Por ello, la Asociación Agraria de Galicia entiende que "llegó la hora" de que las administraciones "actúen proactivamente" para reducir la cantidad de jabalíes existentes.

En este sentido, propone: abonar una cantidad económica por animal abatido en caza, para compensar la labor de control de la especia; que en los entornos periurbanos y proximidad a las viviendas, donde no está permitida la caza, se ponga en marcha un plan especial; la necesidad de que Galicia cuente, al igual que otras comunidades autónomas, con equipos de guardias medioambientales "debidamente formados" y dotados de las herramientas necesarias para realizar acciones cinegéticas de extracción de ejemplares cuando sea necesario.