ATAIRE pide que se permita que los pilotos contra incendios sigan volando pasadas los 80 horas mensuales

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (ATAIRE) ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una excepción a la normativa que marca un límite de 80 horas de vuelo para los pilotos en 28 días consecutivos, "barrera temporal que en breve traspasarán gran parte de los pilotos que actualmente están interviniendo en la extinción de los grandes incendios forestales activos".

En concreto, la organización propone que "el contador se ponga a cero" tras el transcurso de 8-10 días de descanso continuado, de forma que los pilotos puedan volar nuevamente 80 horas. Aún así, recalca que esta medida se aplicaría contando "en primer lugar" con la voluntariedad del piloto y, "no menos importante", con el amparo de controles de fatiga que garanticen su seguridad.

El límite de 80 horas se recoge en la circular 16B de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y en su Anexo 1. No se aplica a los pilotos de aviación militar, pero sí que afecta a los pilotos de aviones y helicópteros de aviación civil que intervienen en la extinción del fuego, el transporte de retenes o las labores de coordinación aérea.

En este aspecto, ATAIRE recuerda que existen precedentes cercanos a la adopción de actuaciones de excepción, como las adoptadas por Portugal. Más allá de ello, la organización, que aporta entre 235 a 245 aeronaves de las 250 a 260 del operativo de extinción de incendios, dice que su intención es alcanzar una solución urgente que permita mantener activos todos estos efectivos esenciales en la lucha contra el fuego.