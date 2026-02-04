Las ayudas al relevo rural incluirán a los jóvenes que no tuvieron apoyo en 2025 sin necesidad de otra solicitud

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a la SAT Os Penedos, en el municipio de A Pastoriza - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publicará en el primer trimestre de este año una nueva convocatoria de relevo generacional, dotada con 53 millones de euros. Como novedad, incluirá a los jóvenes que presentaron su solicitud en el 2025 sin necesidad de volver a registrarla.

Además, criterios como los plazos de las inversiones o la edad máxima permitida (41 años) contarán desde la fecha de presentación del año pasado. Es decir, la Xunta garantiza las mismas condiciones que cuando presentaron la solicitud.

De ello ha informado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a la SAT Os Penedos, en el municipio de A Pastoriza, que fue beneficiaria de estas ayudas en convocatorias anteriores.

De estos fondos, 23 millones son para apoyar la incorporación de jóvenes y los 30 millones restantes para los planes de mejora asociados a esta incorporación.

Asimismo, este jueves, 5 de febrero, se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una de las resoluciones de la convocatoria de 2025, concretamente la destinada a financiar los planes de mejora de los jóvenes beneficiarios de la convocatoria de incorporación del año 2024, que se puso en marcha para garantizar la viabilidad de todos los proyectos.