La base de Lalín (Pontevedra) podrá albergar hasta seis helicópteros contra incendios al mismo tiempo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, visitó las obras de la futura base de helicópteros para la lucha contra incendios forestales que se está construyendo en la localidad y que podrá albergar hasta seis helicópteros de forma simultánea.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la actuación supone una inversión de más de 3,2 millones de euros. En concreto, construirán un edificio que constará de una planta soterrada para aparcamiento, otra superior como estancia de brigadas y tripulaciones --con ocho habitaciones con baño--, y una torre de control para emisoristas.

La conselleira destacó que serán unas instalaciones con todas las condiciones necesarias para desarrollar el trabajo del personal de lucha contra los incendios.

En este sentido, destacó el compromiso de la Xunta con la defensa contra el fuego y remarcó que este mismo año destinarán más de nueve millones de euros para mejorar la red pública de bases aéreas.

De esta forma, recordó que además de la de Lalín, construirán un nuevo aeródromo en el ayuntamiento de Valga y sumó la mejora y ampliación de las bases de Campiño, en Pontevedra; y de Antela, en Sandiás.