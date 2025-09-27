Besteiro asegura que "cada hectárea quemada" este verano "lleva la firma de la inacción del PP"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en los 'Diálogos con raíz' organizados por su formación en Riós (Ourense) sobre los incendios forestales - PSDEG

OURENSE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este sábado que "cada hectárea quemada" este verano en Galicia "lleva la firma de la inacción del Partido Popular".

Así lo ha trasladado durante su participación en Riós (Ourense) en ola jornada 'A Galicia que arde', la primera sesión del ciclo 'Diálogos con Raíz', que arranca su nueva edición centrada en los incendios forestales.

En la clausura del acto, del que ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha sostenido que "los incendios no son una maldición inevitable ni una tradición del verano". "Son el resultado de la inacción política, del abandono del territorio y de décadas sin una estrategia seria para el monte", ha afirmado.

Según ha indicado, la lucha contra el fuego "no se gana solo con los héroes que arriesgan la vida" cada verano y ha reclamado una transformación profunda en las políticas forestales. "No basta con llegar a apagar incendios. Hay que actuar todo el año, invertir en prevención, garantizar contratos estables y hacer del monte gallego un espacio vivo, productivo y cuidado", ha considerado.

El dirigente socialista ha cargado contra la actitud del Gobierno gallego, al que ha acusado de "pretender pasar página cada septiembre" con anuncios vacíos y medidas improvisadas. "Galicia merece algo mejor que propaganda institucional mientras el país se quema. Es hora de poner la tierra en el centro de la política", ha señalado.

La jornada, según el PSdeG, ha dejado claro que "la prevención, la planificación a largo plazo y la revitalización del rural son la única vía eficaz para frenar la escalada de incendios".

Besteiro ha puesto también el foco en la situación del rural gallego y en "el impacto que décadas de abandono tuvieron sobre el territorio". "En Ourense, por ejemplo, en los últimos 50 años se perdieron más de 140.000 habitantes, y solo en las dos últimas décadas desapareció el 30% de la capacidad agraria y ganadera de la provincia. Es como se evaporase una parte esencial de nuestra riqueza", ha argumentado.

Todo esto, conforme ha señalado, "tiene que ver con la falta de planificación y con la ausencia de políticas que den futuro al rural". "Si no miramos hacia el territorio de una forma diferente, seguiremos condenados a que el monte arda y a que Galicia pierda su potencial más valioso".

EXPERTOS

El encuentro, que ha contado con más de medio centenar de asistentes, ha reunido un panel de expertos y voces de referencia en el ámbito forestal, ambiental y social.

Así, han participado el profesor de la Universidade de Vigo Juan Picos, especialista en Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente; el bombero de la BRIF de Laza y secretario xeral de UGT, Cristóbal Medeiros; la ganadera y voluntaria Marina Vaz; el presidente del Instituto Galego de Terras en Man Común, Claudio Quintillán; el responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo; y la presidenta de la Asociación de Enxeñeiros/as Forestais de la Xunta, Raquel Carreira.

El debate ha sido moderado por el secretario provincial del PSdeG en Ourense, Álvaro Vila, y la diputada autonómica Carmen Dacosta, que han guiado las conversaciones y facilitado la participación del público.

Con 'A Galicia que Arde', el PSdeG ha destacado que el ciclo Diálogos con Raíz arranca una nueva tanda de debates que pondrán el foco en los grandes temas que afectan a la ciudadanía, con el objetivo de abrir espacios de reflexión y propuestas reales para construir "una Galicia más justa, sostenible y preparada para el futuro".