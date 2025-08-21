Besteiro critica la gestión "caótica e improvisada" de la Xunta ante los incendios: "No estaba preparada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado la gestión "caótica e improvisada" del Ejecutivo gallego ante la oleada de incendios que azota Galicia. "La Xunta no estaba preparada", ha asegurado.

Así lo ha señalado este jueves desde el ayuntamiento lucense de Quiroga donde ha trasladado su apoyo a los vecinos y ha incidido en que, "en estos momentos, lo esencial es estar al lado de los ciudadanos, apagar incendios, proteger vidas y bienes y garantizar que haya ayudas reales para que puedan salir adelante".

Besteiro también ha apuntado que hay "otra responsabilidad" que pasa por "analizar con honestidad y rigor lo que falla". "Cada día que pasa vemos con más claridad que la Xunta no estaba preparada como se nos dijo para gestionar una tragedia de estas dimensiones", ha asegurado el líder de los socialistas gallegos.

A renglón seguido, ha denunciado una gestión "caótica e improvisada" de la Xunta con medios autonómicos "parados" al tiempo que el Ejecutivo gallego "reclamaba más medios al Estado", fondos europeos que "no ejecutaron" en zonas de alto riesgo de incendio e información que "ocultan" a los ciudadanos.

"Lo urgente es apagar las llamas, pero lo esencial es que no se repita. Galicia necesita un gobierno que ejerza sus competencias, que aprenda, que prevenga y que actúe y no uno que abandone el rural y reaccione tarde", ha afirmado Besteiro.