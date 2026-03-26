Besteiro dice que Rueda será el "responsable si Galicia vuelve a arder" por falta de inversión en prevención

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a otros cargos socialistas en A Gudiña (Ourense) - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral do PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda será "el responsable" si Galicia vuelve a arder por la falta de inversión en prevención.

Besteiro ha atendido este jueves a los medios en la comarca de A Gudiña, en Ourense, para denunciar la "irresponsabilidad total" del presidente del Gobierno gallego frente a la amenaza de los incendios forestales.

De ello ha informado el PSdeG en un comunicado, en el que explica que su jefe de filas ha visitado la zona del monte comunal del Tameirón que ardió en los últimos días y ha advertido de que Galicia "en riesgo" de repetir la "catástrofe" del pasado verano, cuando ardieron 170.000 hectáreas, la cifra más alta de la historia reciente.

Acompañado por dirigentes socialistas de la comarca, la diputada Carmen Rodríguez Dacosta y el secretario provincial, Álvaro Vila, Besteiro ha sostenido que las cifras demuestran que el Gobierno gallego no aprendió nada de la ola de incendios del verano pasado.

Según ha dicho, se trató de una convocatoria de reforestación con especies frondosas y coníferas que tenía 15 millones disponibles, de los que apenas se solicitaron 2 millones.

La razón, según el líder socialista, es que la Xunta ignoró las advertencias sobre las deficiencias de la orden y nadie la corrigió. "El resultado: 13 millones que debieron servir para proteger el monte gallego acabaron sin ejecutar", ha dicho.

"Pero no es lo único", conforme ha señalado, "las ayudas para acciones de prevención en montes vecinales, valoradas en 5,4 millones, se publicaron en diciembre de 2024 con el objetivo de estar listas para el verano" pero "no lo estuvieron".

Besteiro ha sostenido que se acaban de aprobar ahora, dos años después, con 283 expedientes que incluyen la creación de 1.000 hectáreas de cortafuegos, miles de hectáreas de rozas y más de 800 kilómetros de pistas forestales.

"Lo más grave", ha indicado, es que "algunas de esas zonas ya ardieron mientras se esperaba la aprobación". "Y ahora se pretende ejecutar todo eso en solo cuatro meses, cuando el plazo inicial era de 17: Esto no es planificación. Esto es llegar tarde y mal", ha sentenciado.

El jefe de filas del PSdeG también ha denunciado que mientras 194 solicitudes quedaron fuera por falta de presupuesto, la Xunta eliminó directamente la convocatoria de 2026, lo que supuso la pérdida de cuatro millones más destinados a prevención.

También ha asegurado que hay 3 millones de 2024 en montes conveniados que aún se están licitando a día de hoy, y que las convocatorias de 2025 y 2026 fueron igualmente suprimidas. "En resumen, un patrón de abandono y dejadez que deja el monte gallego completamente desprotegido", ha manifestado.

Besteiro, que ha mantenido una reunión con los responsables de los montes mancomunicados de Tameirón y O Cañizo, también ha recordado que el Plan de prevención y extinción de incendios lleva seis meses de retraso en su aprobación, lo que supone "un incumplimiento legal por parte de la Xunta".

"Galicia vuelve llegar tarde a la campaña de incendios", ha advertido para señalar que los fuegos ya no son solo algo del verano, sino que "la provincia de Ourense está sufriendo incendios forestales este mes de marzo en el Xurés, en Viana y en Monterrei".

El PSdeG ha señalado que los expertos advierten de que los agresivos fuegos de quinta y sexta generación superan ya la capacidad de extinción, y que la única salida real pasa por la prevención y anticipación, no por la reacción. Sin embargo, censuran que "el PP sigue sin reaccionar".

Besteiro ha cerrado su intervención ante los medios señalando que "con 13 millones perdidos en prevención y otros 5,4 bloqueados, Rueda será responsable si Galicia vuelve a arder". Por ello, ha exigido una reacción urgente antes de que arranque la campaña de verano.

RECUPERACIÓN DE PARADAS DE TREN

Por otra parte, preguntado por la recuperación de paradas de tren en A Gudiña, Besteiro ha sostenido que se trata de un logro por la "lucha de la comarca" y de una forma de entender la política que considera que recuperando servicios ferroviarios se iba a conseguir poner en valor zonas que están más alejadas.

"Sin comunicación no hay posibilidad de vida, porque la comunicación son también servicios", ha manifestado Besteiro, que ha defendido que "la gente tenga unas buenas condiciones" para poder vivir en estas localidades.

Dicho esto, ha sostenido que otra de las mejoras que se debe hacer es la del transporte por carretera y ha asegurado que la Xunta tiene "desasitido" a "toda la gran parte rural de Galicia".