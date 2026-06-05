Besteiro urge al PP a constituir en el Parlamento la comisión de estudio sobre la leche

Besteiro, durante la visita a la Semana Verde. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha demandado este viernes al PP que acelere la constitución de la comisión de estudio sobre la leche en el Parlamento para acordar mecanismos que garanticen que la industria "deje de tener manga ancha para marcar unos precios inasumibles".

Así lo ha trasladado en la visita a la Semana Verde de Silleda junto con la alcaldesa, Paula Fernández, desde donde ha reivindicado la producción agroganadera gallega y el uso de productos de proximidad en los comedores que dependen de la Xunta.

Besteiro ha emplazado al PP a convocar ya la comisión de estudio sobre la leche que fue acordada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios tras la petición del sindicato Unións Agrarias.

Ha subrayado la urgencia de convocar este órgano para llegar al final del periodo de sesiones con acuerdos sobre la mesa de cara a la renovación de los contratos entre productores e industria que deberá producirse en agosto.

Ha aludido a la caída continuada de precios por debajo de los costes de producción que "pone en riesgo" la continuidad de las explotaciones ganaderas gallegas.

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

Asimismo, el dirigente socialista ha defendido la Semana Verde de Silleda como "escaparate inmejorable" para la defensa de los productores gallegos y para reivindicar las propuestas que el PSdeG en relación a implantar productos de proximidad en los comedores.

En esta línea, ha vuelto a emplazar al Gobierno gallego a emplear la red propia de hospitales, residencias, colegios y escuelas infantiles para impulsar la producción propia "de calidad y con garantías". "Es una propuesta concreta y viable", ha zanjado.