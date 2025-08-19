El BNG acusa a la Xunta de "ineptitud" por "no controlar" los "seis focos" que causaron la ola de incendios

El diputado Secundino Fernández llama a "actuar" y movilizar los "medios necesarios": "Ya dejaremos las discusiones políticas para más adelante"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado ourensano y portavoz de Medio Rural del BNG Secundino Fernández ha acusado a la Xunta de Galicia de estar "desaparecida" frente a los "seis focos" que han desembocado en la actual ola de incendios. Asimismo, ve una "falta de actuación" tanto en las tareas de prevención como extinción.

"El grado de indiferencia, ineptitud e inutilidad de los dirigentes del Partido Popular se ve concretamente en que no tuvieron ni controlaron estos seis focos. ¿Por qué estuvieron desaparecidos durante esta emergencia vital?", ha afeado Fernández durante una rueda de prensa convocada este martes.

El diputado nacionalista ha insistido en que el contexto actual ha sido "provocado por seis focos", todos ellos "concentrados en las comarcas ourensanas del Oriente": entre ellos, uno en A Mezquita; uno en Oímbra; dos en el Macizo Central y otro en Larouco, que ha recordado que ya es el más extenso de la historia de Galicia. "No estamos hablando de una ola incendiaria con miles de focos", ha matizado.

A este respecto, ha preguntado de forma retórica por qué "no había medios para seis focos", que han llevado, a su juicio, a la "mayor catástrofe ambiental, económica y social de la historia reciente de Galicia". "¿Por qué han dejado a la población abandonada?", ha reiterado.

Fernández ha aludido a que estas situaciones no suceden "por qué sí", sino que se deben a unas "políticas inadecuadas", sumadas a altas temperaturas y "sequedad ambiental". "Esa es la situación, pues tenemos que preveerla", ha insistido, con lo que ha acusado al Gobierno gallego una "falta de actuación" en la prevención y extinción.

"MEJORAR LA COORDINACIÓN"

Con todo, ha llamado a "poner en funcionamiento todos los medios" y "mejorar la coordinación": "Hay que seguir y eliminar ese peligro que hay en las aldeas; que se pase esa angustia que sufren las personas que ven a su casa peligrar porque les venga un fuego. Tienen que trabajar esos servicios ya".

Así, ha pedido que se dispongan los "medios necesarios" y "solucionar" la situación actual. "Esto es para nosotros lo más importante y es lo que realmente tiene que hacerse en este momento. Ya dejaremos las discusiones políticas para más adelante, pero ahora hay que actuar y no se puede esperar más", ha añadido.