El BNG llevará al Senado una iniciativa para exigir al Gobierno que rechace el acuerdo UE-Mercosur

Archivo - La senadora del BNG, Carme da Silva. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, defenderá una iniciativa el próximo miércoles en la Cámara alta para exigir al Gobierno que rechace el acuerdo UE-Mercosur.

Tal y como han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa, el BNG invita al PP y al PSOE a "cambiar la posición que mantienen en la Unión Europea" y apoyar esta iniciativa que, han añadido, "tiene por objetivo defender un sector fundamental para la economía gallega y los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de Galicia".

De este modo, han detallado que la moción que presentará da Silva instará al Gobierno central a apoyar y escuchar a los sectores productivos y a tener en cuenta sus demandas "ante las negativas consecuencias que implicará la puesta en marcha del acuerdo UE-Mercosur".

Del mismo modo, propone someter el acuerdo UE-Mercosur a debate y votación en las Cortes Generales del Estado "dada su relevancia, consecuencias e implicaciones negativas para la viabilidad futura del ámbito agrario y ganadero".

Para la senadora del Bloque, si votan en contra, las fuerzas estatales estarán "dejando de lado al sector agroganadero gallego", que en Galicia "lleva movilizándose desde finales del año pasado en contra de este acuerdo".