El BNG pide adoptar medidas e impedir la especulación ante el aumento del precio de los huevos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha demandado al Gobierno que lleve a cabo una investigación y adopte las medidas oportunas para impedir la especulación en la cadena de valor ante el incremento del precio de los huevos tras el confinamiento de las aves de corral que se crían al aire libre como medida preventiva frente a la gripe aviar.

En un comunicado, la organización nacionalista ha recordado que desde enero lleva reclamando que se tomasen medidas para frenar el avance de esta enfermedad y, en las últimas semanas, ante el aumento de casos, "intensificó su actividad para demandar el cierre general".

Además, ha pedido al Gobierno datos actualizados sobre la afectación de la gripe aviar incluyendo zonas, número de individuos y las medidas adoptadas.