BNG reclama al Gobierno prevenir la expansión de la dermatosis nodular contagiosa y proteger al sector ganadero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha demandado al Gobierno central adoptar "medidas urgentes" por la llegada de dermatosis nodular contagiosa y proteger al sector ganadero gallego.

En un comunicado, Carme da Silva ha advertido de que esta situación genera una "enorme preocupación" en el sector agrognadero gallego, por el "alto riesgo que supone" para la ganadería de leche y carne.

El BNG ha recordado que Galicia es "uno de los principales territorios productores de leche" de la Unión Europea, por lo que el impacto de una enfermedad de este tipo podría ser "devastadora para cientos de explotaciones y miles de familias".

Esta es una enfermedad de declaración obligatoria y está calificada por la Unión Europea como de categoría A, que implica la obligación de adoptar medidas inmediatas para su erradicación.

El BNG pide al Ministerio de Agricultura que actúe con "máxima diligencia" y en coordinación con la Xunta, para establecer medidas de prevención, control e información que permitan evitar la llegada y expansión del virus en Galicia.