BNG reclamará en el Senado soluciones urgentes a los problemas de conectividad en zonas afectadas por incendios

El BNG pide en el Senado medidas inmediatas y coordinadas para frenar el arrastre de ceniza tras los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, defenderá en el Senado una moción para dar respuesta a los problemas de conectividad que padecen numerosos ayuntamientos de Galicia tras la ola de incendios del pasado verano, y reclamará al Gobierno medidas urgentes para restaurar los servicios de internet y telefonía, y acelerar la extensión de la banda ancha al conjunto del territorio gallego.

La moción del BNG incide especialmente en la situación de municipios como Trives, Manzaneda, A Mezquita o Chandrexa de Queixa, donde los incendios dañaron de forma directa las infraestructuras de fibra óptica y telefonía y donde, meses después, "cientos de personas" siguen con problemas como conexiones provisionales, interrupciones constantes y dificultades para realizar trámites administrativos, operaciones bancarias, teletrabajo o teleasistencia.

Por ello, la senadora nacionalista reclamará al Gobierno central que exija a las operadoras soluciones de manera "urgente y fiable", y evitar así la incomunicación de las poblaciones afectadas y garantizar el acceso a servicios esenciales.

Carme da Silva también pide al Ejecutivo que negocie con las empresas para completar el despliegue de fibra óptica hasta llegar al "cien por cien de los hogares del rural gallego", y ha advertido de que, meses después de los incendios, "no es aceptable" que haya familias y empresas que sigan con conexiones precarias, cortes constantes y nula información por parte de las operadoras.

Al respecto, ha apuntado que el Gobierno "debe actuar con contundencia", ya que esas empresas han recibido fondos públicos y tienen que garantizar la calidad del servicio.