El BNG reitera su rechazo al acuerdo UE-Mercosur: "Somos la única fuerza que defiende la agroganadería gallega"

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en un encuentro en Bruselas con representantes de la cooperativa 'A Carqueixa'. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reiterado el rechazo de los nacionalistas gallegos al acuerdo sellado entre la Unión Europea y el Mercosur y ha reivindicado al Bloque como "la única fuerza que defiende la agroganadería gallega".

Así lo ha trasladado en unos encuentros que mantuvo con representantes de la cooperativa de la provincia de Lugo 'A Carqueixa' en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea.

"El BNG es la voz gallega en Europa y siempre trabajamos para defender los problemas gallegos. De eso es de lo que trata tener un escaño gallego en Europa y por eso estamos y seguimos diciendo no al acuerdo Unión Europea y Mercosur", ha subrayado Miranda.

Además, tal y como han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa, la eurodiputada ha explicado que el objetivo de estos encuentros con cooperativistas es ver cómo les puede afectar el acuerdo, así como las decisiones que toma la Comisión Europea en la futura negociación de la PAC.